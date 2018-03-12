Украинка потеряла обе ноги из-за Чернобыля. Зато завоевала для США 4 медали Паралимпиады

Родители не хотели растить проблемного ребенка и отказались от девочки прямо в роддоме. Ноги разной длины (левая была изогнутой формы), сросшиеся пальцы и одна почка – дефекты при рождении лишили малышку семьи и определили непростою судьбу. Хмельницкие врачи разводили руками и винили случившуюся тремя годами ранее Чернобыльскую катастрофу.

Детство обычно воспринимают как самый беззаботный и легкий период жизни, но Оксана старается не вспоминать ранние годы. В трех приютах она прошла через избиения по нескольку раз в день, стабильное чувства голода перед сном и даже изнасилования. Моменты ужаса серьезно травмировали психику – ребенок все детство боялся взрослых мужчин. Выручала только вера в то, что придет какой-то добрый человек и навсегда заберет ее из этого ада.

Маленькую жизнь спасла Гей Мастерс. В середине 90-х одинокая врач-логопед из Баффало мониторила американские интернаты в поиске новорожденной малютки, но подкорректировала планы после встречи с парой, которая усыновила ребенка из России. Семья показала Гей фото 6-летней девочки из Украины, и женщина растаяла: «Это была потрепанная черно-белая фотография. Оксана смотрела прямо в камеру, и что-то в ее взгляде меня зацепило. Тогда я поняла – это моя дочь».

В детдоме малышке показали фотографию потенциальной мамы. Девочка даже не успела порадоваться, как настроение тут же испортили воспитатели: «Тебя никто не заберет, потому что ты маленькая воровка, которая ночью не спит, а таскает еду». На самом деле причина, по которой Оксана не могла отправится в новую жизнь, была серьезнее: украинские приюты боялись торговли детьми и не сотрудничали с иностранцами.

Представители интерната, в котором жила девочка, отговаривали Мастерс от затеи, советовали поехать в Россию, где оформить опекунство в разы проще, и даже давали адреса конкретных приютов. Но женщине запала в душу именно Оксана. Процесс оформления занял больше двух лет, и в январе 1997-го Гей все-таки приехала за ребенком.

Бедняга лежала в свитере под одеялом и, увидев знакомое лицо, сразу же вскочила с кровати. «Я вас знаю, вы моя мама! У меня есть фотография», – Мастерс не знала ни русского, ни украинского, но поняла все без помощи стоявшего за спиной переводчика.

В восемь лет Оксана весила на 10 килограммов меньше нормы и боялась плакать – в детдоме за слезы били. Штаты показались ей новым миром: «В интернате была всего пара лампочек на спальню, а в Америке светло, чисто и ново. Мне казалось, что я совершила путешествие в будущее на 100 лет вперед», – девчонка с трудом верила в происходящее.

Дома Оксана учила английский на мультиках «Скуби-Ду», смеялась (иногда даже невпопад), чтобы показать, как она счастлива, и называла все куклы одним именем – Лена. Так звали ее подружку из интерната. Девочки по ночам вместе бегали за едой, но однажды Лена пропала. По словам воспитателей, заболела и умерла.

В Америке Оксана забыла про голод, набрала недостающий вес, но встревожила врачей. Кости ног не справлялись с растущей массой тела, поэтому в больнице заговорили об ампутации конечностей. «Я привезла ее в другую страну не для того, чтобы отрезать ноги», – Гей бунтовала против решения врачей.

Мастерс-старшая смирилась только через год, когда Оксану замучали боли. Отняли только левую ногу, которая с рождения была аномальной формы, – была надежда, что протез избавит правую конечность от лишней нагрузки и сохранит ее. 9-летняя Оксана быстро адаптировалась к изменениям и уже через месяц каталась с мамой на коньках, плавала в бассейне и даже играла в волейбол.

К 13 годам украинка без проблем говорила по-английски и полностью освоилась в Баффало. Появились друзья, которые знали о проблемах со здоровьем и поддерживали. Именно поэтому ее сильно расстроил переезд в Кентукки, где Гей получила работу в Луисвиллском университете. Девочке предстояло заново всем объяснять, почему у нее протез, что с ее пальцами и откуда акцент.

Легенда про нападение крокодила казалась для малышки идеальной отговоркой. Тинейджеры оценили историю и приняли новенькую, которая уделывала всех на уроках физкультуры. Тогда же ей предложили записаться на адаптивную греблю. Между Оксаной и физруком состоялся короткий диалог:

– Что значит адаптивная?

– Гребля для людей с ограниченными возможностями.

– О, нет уж, спасибо.

Девчонка не считала себя инвалидом: до этого она никогда не занималась спортом с такой устрашающей приставкой. Но материнское чувство Гей твердило, что нужно обязательно попробовать. Чтобы мама отстала, Оксана согласилась на одно занятие, и ей внезапно понравилось. На воде Мастерс почувствовала свободу. Толкая весла, она уплывала от злых воспоминаний детства.

Протез не спас, и через несколько месяцев Оксана лишилась и правой ноги. Но зависимость от гребли только росла. Спорт помогал оставаться активной и выплескивать энергию. Мастерс показывала неплохие результаты на соревнованиях, поэтому ближе к лондонским Играм тренер начала намекать на участие в Паралимпиаде. Оксана полезла в гугл, потому что никогда не слышала о таких соревнованиях и радостно завизжала перед монитором, когда выяснила, что может представлять страну.

Мастерс квалифицировалась на Паралимпиаду-2012 и взяла бронзу в паре с Робом Джонсом, который потерял ноги, подорвавшись на мине в Афганистане. «На пьедестале у меня кружилась голова, я дрожала. Увидев улыбавшуюся маму на трибунах, помчалась к ней. Она обняла меня и сказала: «Я же говорила, что все получится!» – Мастерс плакали от счастья.

После Игр Оксану ждал новый челлендж. Из-за гребли появились проблемы со спиной. Мастерс надеялась, что дискомфорт устранит физиотерапия, но врачи опять огорчили: больше никакой гребли. О печальной новости узнал тренер лыжной паралимпийской сборной США и предложил решение. Оксана сменила вид спорта и начала подготовку к Сочи.

Вместо лыж у Мастерс были сани и энтузиазм. Силы рук хватало, но техника отсутствовала, поэтому поначалу спортсменка тормозила, просто падая на бок. Опытом делился Аарон Пайк из мужской паралимпийской сборной – завязались отношения. В Сочи Оксана не подвела бойфренда: серебро и бронза в лыжах плюс четвертое место в биатлоне.

Оксана Мастерс, Аарон ПайкGetty Images

После Паралимпиады-2014 решился вопрос с финансами. До Игр доходило до того, что из-за нехватки денег на отель Мастерс ночевала в машине прямо во время соревнований. По возвращении из Сочи к Оксане пришли спонсоры: Toyota, Visa, Nike и другие бренды позволяют девушке концентрироваться на спортивных результатах, а не думать о ночлеге.

На волне подъема Мастерс попробовала еще и велоспорт. Спортсменка скаталась на Игры в Рио, где финишировала четвертой, а в Пхёнчхане взяла серебро в биатлонном спринте. «Я выступаю за страну и за каждую девчонку, которой когда-то сказали, что ей ничего не светит в спорте», – объясняет Оксана.

Оксана МастерсGetty Images

Мастерс соревнуется в экипировке сборной США, но не забывает про историческую родину. В 2015-м Оксана приехала на Украину. Вместе с представителями американского посольства Мастерс-младшая навестила раненых военных и мотивировала бойцов на выздоровление: «Я живое доказательство того, что ко всему можно приспособиться. Главное – двигаться вперед, несмотря на препятствия».

Силы духа в ней больше, чем у многих вояк – вставая с кровати, она совершает подвиг каждый день.

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