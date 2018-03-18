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Российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете Игр в Пхёнчхане
Даже сильно сокращенным составом российские спортсмены в топе.
Сборная атлетов из России на Паралимпийских Играх 2018 года в Пхёнчхане заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.
Первое место в зачете завоевали американские спортсмены (36 медалей: 13-15-8). Третьими стали канадцы (28 медалей: 8-4-16).
- Паралимпиада в Пхёнчхане прошла с 9 по 18 марта 2018 года.
- Российские атлеты выступали под нейтральным флагом.
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