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Российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете Игр в Пхёнчхане

Российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете Игр в Пхёнчхане
Eurosport

48 мин. назад

Даже сильно сокращенным составом российские спортсмены в топе.

Сборная атлетов из России на Паралимпийских Играх 2018 года в Пхёнчхане заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Первое место в зачете завоевали американские спортсмены (36 медалей: 13-15-8). Третьими стали канадцы (28 медалей: 8-4-16).

  • Паралимпиада в Пхёнчхане прошла с 9 по 18 марта 2018 года.
  • Российские атлеты выступали под нейтральным флагом.

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