Три члена паралимпийской сборной России пострадали в результате ДТП под Тулой.

Спортсмены-паралимпийцы Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин приехали на сборы в город Алексин. Вечером они вышли на прогулку, и на них наехал мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос». Водитель проехал мимо, развернулся и целенаправленно решил сбить спортсменов.

«Эти ребята являются членами спортивной сборной. Они получили небольшие ссадины, их спасли коляски – весь удар пришелся на них. Коляски сильно пострадали, постараемся сделать все возможное, чтобы они смогли на них играть. Ребята сами не знают, что побудило водителя наехать на них. Они стояли на обочине, водитель притормозил, когда проезжал мимо, а потом специально повернул руль и въехал в них. Он их сбил и уехал. Были свидетели, которые тоже не могут понять, что это вообще было», – рассказала старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецову сообщает «Тульские новости».

Водитель скрылся с места происшествия, но уже задержан. Он был лишен прав еще в 2013 году.

Идентифицировать преступника помогла потеря им номера.

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