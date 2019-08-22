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Массажистка отеля обвинила слепого паралимпийца в домогательствах
Крис Холмс не глядя нарисовал себе множество проблем.
Девятикратный чемпион летних Паралимпийских игр по плаванию британец Крис Холмс стал фигурантом сексуального скандала.
Инцидент произошел 7 марта в одном из пятизвездочных отлей Лондона. По словам девушки, работающей в отеле массажисткой, 47-летний слепой британец подошел к ней сзади и схватил. Девушка подала иск о сексуальном домогательстве, спортсмен обвинения отрицает, сообщает Inside the Games.
- Дата рассмотрения дела не сообщается, но спортсмен должен явиться в суд до 30 сентября.
- Холмс уже закончил спортивную и начал политическую карьеру.
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