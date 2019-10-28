Волейболистка паралимпийской сборной России Елизавета Кунстман стала жертвой мошенничества.

По информации телеграм-канала Mash, 21-летняя Кунстман заплатила 5 миллионов рублей частному предпринимателю Валерию Перевозчикову, который занимается продажей протезов. Он взял деньги и исчез. Полиция начала проверку, в ходе которой выяснилось, что Перевозчиков проделывает подобную махинацию не впервые.

Кунстман потеряла ноги в восемь лет в результате несчастного случая на железной дороге.

Елизавета – заслуженный мастер спорта по волейболу сидя. Она выиграла ЧМ-2018 и ЧЕ-2019.

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