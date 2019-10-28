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Волейболистка паралимпийской сборной отдала мошеннику 5 млн рублей за новые протезы

Волейболистка паралимпийской сборной отдала мошеннику 5 млн рублей за новые протезы
Eurosport

17 мин. назад

Девушка потеряла ноги в восемь лет.

Волейболистка паралимпийской сборной России Елизавета Кунстман стала жертвой мошенничества.

По информации телеграм-канала Mash, 21-летняя Кунстман заплатила 5 миллионов рублей частному предпринимателю Валерию Перевозчикову, который занимается продажей протезов. Он взял деньги и исчез. Полиция начала проверку, в ходе которой выяснилось, что Перевозчиков проделывает подобную махинацию не впервые.

  • Кунстман потеряла ноги в восемь лет в результате несчастного случая на железной дороге.
  • Елизавета – заслуженный мастер спорта по волейболу сидя. Она выиграла ЧМ-2018 и ЧЕ-2019.

Хохлов, Алдонин и Сычев потеряли миллионы из-за банка мошенников. Они винят в этом МВД

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