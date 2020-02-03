Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге, чтобы заработать на поездку в Токио-2020.

Видео появилось в телеграм-канале Baza. 31-летний паратриатлонист заявил, что региональное министерство спорта не помогает ему финансово.

Асташов – действующий чемпион России по паратриатлону и победитель Кубка мира.

В ноябре 2019 года Михаил обращался за помощью к бывшему биатлонисту и депутату Госдумы от Свердловской области Антону Шипулину.

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