Паралимпиец работает в доставке еды, чтобы заработать на поездку в Токио
Региональное министерство спорта не помогает спортсмену, и он решился на отчаянный шаг.
Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге, чтобы заработать на поездку в Токио-2020.
Видео появилось в телеграм-канале Baza. 31-летний паратриатлонист заявил, что региональное министерство спорта не помогает ему финансово.
- Асташов – действующий чемпион России по паратриатлону и победитель Кубка мира.
- В ноябре 2019 года Михаил обращался за помощью к бывшему биатлонисту и депутату Госдумы от Свердловской области Антону Шипулину.
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