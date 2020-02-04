Паратриатлет сборной России Михаил Асташов прокомментировал информацию о работе в курьерской службе «Яндекс. Еда».

«Я пошел за помощью и поддержкой к [депутату Госдумы и бывшему биатлонисту] Антону Шипулину. Он познакомил меня с уральским бизнесменом, который помогает мне финансово в подготовке к отбору на Паралимпийские игры.

Также я устроился в курьерскую службу доставки еды и хотел бы поблагодарить их за то, что они приняли меня на работу без проблем и без вопросов, чего я не ожидал. Я был крайне удивлен, потому что до этого мне три или четыре раза отказывали по причине моей инвалидности.

Я туда устроился в первую очередь для самооценки, для нового опыта. Это все было не ради хайпа и заработка денег – просто мне хотелось попробовать себя в какой-то новой сфере.

Не могу понять, почему это все вызвало такой ажиотаж. Я был, конечно, не готов к такому, почему я за сутки стал таким популярным. Даже не знаю, что мне делать с этой популярностью. Я просто реально не был готов.

Мне важны в первую очередь тренировки. Я все-таки хочу попасть на Паралимпийские игры, поэтому этим и занимаюсь.

Хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных, всех тех, кто пишет хвалебные и добрые пожелания. Мне все это очень приятно. Большое спасибо всем», – сказал Асташов в инстаграме.

Асташов – чемпион России-2019 по паратриатлону для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В феврале 2020 года завирусилось видео, на котором Михаил работает доставщиком в «Яндекс. Еде». Сам параатлет объяснил, что делает это, чтобы заработать на подготовку к Паралимпийским играм в Токио.

Паралимпиец работает в доставке еды, чтобы заработать на поездку в Токио

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