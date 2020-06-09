«Вы инвалид физический или моральный?» Уфимский сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Оксана Савченко настаивает на увольнении инспектора.

Инспектор ГИБДД по Уфе спросил у паралимпийской чемпионки по плаванию Оксаны Савченко, «физический» или «моральный» она инвалид.

Савченко пыталась попасть в гостиницу с мальчиком-инвалидом и ей нужно было проехать по набережной. На участке дороги обвалился грунт, и в месте аварии дежурил инспектор ДПС, с которым у бывшей спортсменки завязался конфликт. В ходе спора лейтенант по фамилии Янышев сказал Оксане: «Клоунаду здесь не устраивайте, инвалид. Или вы инвалид на голову? Вы инвалид физический или моральный?» Видео инцидента Савченко опубликовала в сториз инстаграма.

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