Паралимпизм

«Вы инвалид физический или моральный?» Уфимский сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

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Оксана Савченко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 минут назад

Оксана Савченко настаивает на увольнении инспектора.

Инспектор ГИБДД по Уфе спросил у паралимпийской чемпионки по плаванию Оксаны Савченко, «физический» или «моральный» она инвалид.

Савченко пыталась попасть в гостиницу с мальчиком-инвалидом и ей нужно было проехать по набережной. На участке дороги обвалился грунт, и в месте аварии дежурил инспектор ДПС, с которым у бывшей спортсменки завязался конфликт. В ходе спора лейтенант по фамилии Янышев сказал Оксане: «Клоунаду здесь не устраивайте, инвалид. Или вы инвалид на голову? Вы инвалид физический или моральный?» Видео инцидента Савченко опубликовала в сториз инстаграма.

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