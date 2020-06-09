Паралимпизм

Пьяный водитель сбил спортсмена-инвалида и его собаку в Тюменской области. Животное погибло

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Владимир Туровский

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
час назад

Состояние Владимира Туровского оценивается как средне-тяжелое.

В поселке Боровский под Тюменью произошло ДТП с участием параспортсмена Владимира Туровского.

Пострадавший передвигался с собакой – животное первое приняло удар и скончалось на месте, сам Туровский госпитализирован. Как сообщает NEFT, водитель автомобиля был пьян. «Был сбит мужчина 45 лет, находившийся на инвалидной коляске. Он получил ушибы и другие повреждения. Предварительно – был вне пешеходного перехода. Собака погибла. Обстоятельства аварии выясняются», – цитирует источник пресс-секретаря местного ГИБДД.

Паралимпизм

«Это все не ради хайпа и заработка». Паралимпиец объяснил, зачем пошел на работу в доставку еды

04/02/2020 В 22:46

«Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь в условиях стационара, хирургического вмешательства не потребовалось. О своем самочувствии сам пациент отзывается, как о нормальном. Вот только Владимир Александрович огорчен, что в ДТП погибла его собака», – приводит источник слова пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области.

  • Туровский – известный в Тюмени спортсмен и активист.
  • В частности, Владимир участвует в соревнованиях по моржеванию.

(фото: NEFT)

Украинка потеряла обе ноги из-за Чернобыля. Зато завоевала для США 5 медалей Паралимпиады

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Паралимпизм

Паралимпиец работает в доставке еды, чтобы заработать на поездку в Токио

03/02/2020 В 12:56
Паралимпизм

«Вы инвалид физический или моральный?» Уфимский сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

2 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Паралимпизм
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Паралимпизм

«Вы инвалид физический или моральный?» Уфимский сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

2 ЧАСОВ НАЗАД
Паралимпизм

«Это все не ради хайпа и заработка». Паралимпиец объяснил, зачем пошел на работу в доставку еды

04/02/2020 В 22:46
Паралимпизм

Паралимпиец работает в доставке еды, чтобы заработать на поездку в Токио

03/02/2020 В 12:56
Паралимпизм

Волейболистка паралимпийской сборной отдала мошеннику 5 млн рублей за новые протезы

28/10/2019 В 08:29

Тренды

Чемпионат России

«Обезьяна, убирайся домой!» Первый легионер сборной России: страдал от расизма и нарвался на мафию

7 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Снукер

Робертсон красиво разобрался с Мафлином, оформив третий сотенный брейк на турнире

ВЧЕРА В 21:39
Play Icon
Play Icon
Снукер

Доэрти шикарно отбил шар от борта в противоположную лузу

ВЧЕРА В 21:11
Play Icon
Play Icon
Снукер

Судья запутался в шарах и устроил длинный перерыв Робертсону и Карти в разгар фрейма

ВЧЕРА В 20:20
Play Icon
Чемпионат России

Арустамян: «В понедельник Вагнер официально объявит о переходе в ЦСКА»

ВЧЕРА В 15:14
Чемпионат России

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

06/06/2020 В 16:07
Play Icon
Киберспорт

Дибала сделал Алли в благотворительном матче в FIFA 20. Но оба выбрали не свои клубы

07/06/2020 В 06:56
Play Icon
Play Icon
Championship League

Бинэм допустил редчайшую ошибку: коснулся шара после удара

06/06/2020 В 21:48
Play Icon
Play Icon
Теннис

Оцени, как Надаль выиграл у Федерера сходку у сетки в финале «РГ»-2011

06/06/2020 В 18:46
Play Icon
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

06/06/2020 В 05:21
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

04/06/2020 В 18:47
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материал«Вы инвалид физический или моральный?» Уфимский сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Следующий материалШлеменко после ДТП с Ефремовым предложил приравнять пьяную езду к умышленному убийству