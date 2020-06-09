Пьяный водитель сбил спортсмена-инвалида и его собаку в Тюменской области. Животное погибло

Состояние Владимира Туровского оценивается как средне-тяжелое.

В поселке Боровский под Тюменью произошло ДТП с участием параспортсмена Владимира Туровского.

Пострадавший передвигался с собакой – животное первое приняло удар и скончалось на месте, сам Туровский госпитализирован. Как сообщает NEFT, водитель автомобиля был пьян. «Был сбит мужчина 45 лет, находившийся на инвалидной коляске. Он получил ушибы и другие повреждения. Предварительно – был вне пешеходного перехода. Собака погибла. Обстоятельства аварии выясняются», – цитирует источник пресс-секретаря местного ГИБДД.

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«Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь в условиях стационара, хирургического вмешательства не потребовалось. О своем самочувствии сам пациент отзывается, как о нормальном. Вот только Владимир Александрович огорчен, что в ДТП погибла его собака», – приводит источник слова пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области.

Туровский – известный в Тюмени спортсмен и активист.

В частности, Владимир участвует в соревнованиях по моржеванию.

(фото: NEFT)

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