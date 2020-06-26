60-летняя паралимпийская чемпионка погибла, в одиночку пересекая на лодке Тихий океан

Американка хотела установить несколько рекордов.

Трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле Анжела Мэдсен умерла в 60-летнем возрасте.

По информации The Guardian, спортсменка пыталась на лодке в одиночку переплыть Тихий океан, чтобы установить два рекорда. Мэдсен хотела стать первой женщиной с параличем, которой это удалось, и самой возрастной женщиной, переплывшей океан. Замысел не удался, паралимпийку нашла мертвой береговая охрана. Тело было привязано к лодке.

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Анжела плыла из Калифорнии на Гавайи.

Также Мэдсен завоевала бронзу Паралимпиады-2012 в толкании ядра.

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