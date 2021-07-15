Чемпионку Паралимпийских игр в Сочи Светлану Коновалову отказались пустить в бутик «KapЯis» в торговом центре «Премьер» в Рязани.

Об инциденте биатлонистка и лыжница рассказала в инстаграме. Продавец перегородила Коноваловой вход в магазин и заявила, что на колясках к ним нельзя.

«Я от шока не сразу поняла шутка ли это, но моя подруга поинтересовалась причиной отказа. Продавец ответила, что у них узкие проходы и что по технике пожарной безопасности передвигаться так не положено, а потом еще добавила, что одежда у них только от 48 размера. Моему возмущению не было предела, ширина моей коляски всего 45 см. Я указала ей на дискриминацию при предоставлении услуг для социально уязвимых категорий граждан. Я предупредила ее, что обращусь в соответствующие органы, на что продавец сказала: «Звоните».

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Но видимо передумала и позвонила коллеге из соседнего магазинчика. Пришедшая женщина сразу же стала извиняться, а угрюмый продавец продолжала стоять и молчать. Только перед самым нашим уходом она выдавила из извинения. Люди, мы такие же, как и вы, и у нас тоже есть права. Это просто недопустимо, когда человека на инвалидной коляске не пускают в публичное место только потому, что они «не нравятся» или не соответствуют «имиджу» вашего заведения», – написала Коновалова.

На инцидент отреагировал депутат Госдумы Андрей Красов. Он направил запросы в прокуратуру, Роспотребнадзор и уполномоченному по правам человека Рязанской области Наталье Епихиной. Депутат назвал поведение персонала недопустимым и потребовал наказать виновных.

Коновалова – вице-чемпионка мира по биатлону, серебряная призерка чемпионата мира по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России.

В 2014 году она завоевала два золота на зимних Паралимпийских играх в Сочи – в смешанной эстафете по лыжным гонкам и на биатлонной дистанции.

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