Представитель мужской сборной Грузии по дзюдо, приехавший в Токио для участия в Паралимпиаде, подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений охраннику гостиницы.

Спортсмен-паралимпиец оттолкнул охранника в токийской гостинице, повредив ему ребра после того, как мужчина сделал замечание дзюдоистам о том, что они слишком шумят. Инцидент расследует полиция. Ожидается, что нарушитель будет исключен из состава паралимпийской команды и вернется домой, сообщило агентство Kyodo

Паралимпиада в Токио стартует 24 августа.

В ней примут участие до 4400 спортсменов со всего мира.

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