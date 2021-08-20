Член паралимпийской сборной Грузии по дзюдо Звиад Гогочури лишен аккредитации Паралимпиады-2020 в Токио за нанесение тяжких телесных повреждений охраннику гостиницы.

Инцидент произошел, когда сборная Грузии проходила карантин в одном из отелей Токио. Гогочури оттолкнул охранника после того, как мужчина сделал замечание дзюдоистам о том, что они слишком шумят – в результате сотрудник гостиницы получил перелом ребер. Токийская полиция задержала спортсмена в начале этой недели. После расследования подробностей дела дзюдоист-паралимпиец лишен аккредитации на Игры, сообщает Kyodo со ссылкой на оргкомитет Игр.

Теперь Гогочури должен покинуть Японию в ближайшее время. Остальным членам сборной Грузии вынесено предупреждение с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Паралимпизм Дзюдоист-паралимпиец нанес телесные повреждения охраннику в Токио 16/08/2021 В 09:53

Гогочури завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Рио-2016 в весовой категории до 90 кг.

Паралимпиада в Токио стартует 24 августа. В ней примут участие до 4400 спортсменов со всего мира.

Паралимпизм Чемпионку Паралимпиады не пустили в магазин из-за коляски 15/07/2021 В 14:01