Через несколько недель после Олимпийских игр традиционно стартует Паралимпиада – главные соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями. В 2021-м пандемия изменила только детали – но турнир состоится на аренах японского Токио.

Паралимпиада начнется 24 августа и завершится 5 сентября – на нее отводится чуть меньше, чем на Олимпиаду. На Паралимпийских играх будет разыграно больше медалей (539 против 339 на ОИ), но представлено меньше видов спорта (22 против 33). Дело в различных категориях: в рамках одного вида награды разыгрываются между людьми с разными физическими ограничениями (физические недостатки, нарушение зрения, нарушение интеллекта).

В программе впервые появятся бадминтон и тхэквондо, которые заменят парусный спорт и одну из дисциплин футбола.

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Россия участвует в Паралимпиаде?

В отличие от Рио-2016, делегация из России прибыла в Токио: в окончательном списке – 241 спортсмен (129 мужчин и 112 женщин). Российские атлеты выступят в 19 видах спорта.

С национальной символикой история точно такая же, как на Олимпиаде – Паралимпийский комитет России тоже попал под санкции ВАДА. Вместо названия страны – аббревиатура RPC (Russian Paralympic Committee) и флаг с гербом ПКР. Гимн тоже запрещен – победители услышат уже знакомый фрагмент из первого концерта Петра Ильича Чайковского.

Результаты паралимпийцев из России улучшаются из года в год, начиная с 16 места 1996 года (в 1992-м участвовала Объединенная команда) и завершая вторым 2012-го. Правда, в Рио команду не пустили из-за многочисленных допинговых нарушений.

Кто понесет флаг ПКР, где смотреть открытие

Флаг ПКР на церемонии открытия понесут звезды паралимпийской сборной России – легкоатлеты Елена Паутова и Андрей Вдовин. Елена – двукратная чемпионка Паралимпиады: ей 35 лет, она побеждала в Афинах-2004 и Лондоне-2012 в беге на 1500 метров. 27-летний Андрей специализируется на коротких дистанциях. Шестикратный чемпион мира выступает в забегах на 100, 200 и 400 метров, в 2013-2014 годах установил три мировых рекорда.

Елена Паутова в Лондоне-2012 Фото: Getty Images

Церемония открытия Паралимпиады-2020 пройдет на Национальном стадионе Токио без зрителей из-за пандемии коронавируса. Старт – в 14:00, трансляция доступна в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

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