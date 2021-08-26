Российский велогонщик Михаил Асташов выиграл индивидуальную гонку преследования в классе С1 на дистанции 3 тысячи метров на Паралимпийских играх в Токио.

В финальном заезде Асташов опередил представителя Канады Тристена Шернове. Бронзовую наград взял велогонщик из Китая Ли Чжанъюй.

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Асташов мог пропустить Игры – спортсмен работал доставщиком еды в Екатеринбурге, чтобы заработать на поездку в Токио. Зимой 2020-го его включили в расширенный список кандидатов в объединенном классе, но он мог поехать на ОИ только при определенных условиях, так как класс PTS2, в котором обычно выступает спортсмен, не входит в основную программу соревнований.

Асташов – чемпион мира по паратриатлону. У спортсмена нет рук и ног с детства, он воспитывался в доме малютки, а затем в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области.

«Нет, я себя не считаю инвалидом. Я не вижу никаких ограничений, я живу такой же жизнью, как обычные люди. Тренируюсь, готовлю еду, убираю квартиру, стираю», – говорил Асташов в 2019-м.

В квалификационном раунде Асташов установил мировой рекорд, показав время 3 минуты 35,954 секунды.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

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