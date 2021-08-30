Скандал прогремел на церемонии награждения спринтеров на Паралимпийских играх в Токио. Ставший вторым украинец Игорь Цветов не пожелал фотографироваться с российскими легкоатлетами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Во время награждения Цветову предложили сделать совместное фото на первой ступени пьедестала, но он не согласился. В итоге Сафронов и Калашян попозировали вдвоем.

Паралимпизм Велогонщик РФ взял золото Паралимпиады. Ради Игр он работал курьером 26/08/2021 В 07:18

Цветов выиграл серебряную медаль в беге на 100 м в классе Т35, в котором соревнуются спортсмены с церебральным параличом или другими нарушениями координации движений. Сафронов победил в забеге, у Калашяна – бронза.

Ранее на Олимпийских играх прыгунья в высоту из Украины Ярослава Магучих подверглась критике за объятия и совместное фото с Марией Ласицкене.

Паралимпизм Россия возвращается на Паралимпиаду. Что нужно знать о Токио-2020? 24/08/2021 В 07:36