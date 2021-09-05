В японском Токио завершились Паралимпийские игры-2020.

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Сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 118 медалей – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Российская команда превзошла достижение по числу завоеванных наград на летних Паралимпиадах. Ранее самыми результативными для сборной России были Игры в Лондоне, где удалось взять 102 медали: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых. Также российские паралимпийцы повторили лучший результат по количеству золотых медалей, который был установлен в Лондоне-2012.

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Победу в общекомандном зачете с 207 наградами одержала сборная Китая (96-60-51). Второй стала сборная Великобритании – 124 медали, из которых 41 золотая, 38 серебряных и 45 бронзовых. Тройку лучших замкнула сборная США, ее спортсмены завоевали 104 награды (37-36-31).

Паралимпиада-2020 в Токио проходила с 24 августа по 5 сентября.

Следующие Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

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