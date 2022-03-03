Международный паралимпийский комитет пересмотрел решение и запретил спортсменам из России и Беларуси соревноваться на Паралимпийских играх 2022 года в Пекине даже под нейтральным флагом.

По сообщению пресс-службы, национальные комитеты других стран, команды и спортсмены отказывались соревноваться с соперниками из России и Беларуси, что ставило под угрозу проведение соревнований. Также в олимпийской деревне начала создаваться напряженная ситуация. Поэтому МПК запретил русским и белорусам участие в Играх.

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