Казино во Флориде показало, как выглядит коронавирусный покерный стол

Видимо, играющие меняют колоду каждую партию.

Казино «Hialeah Park» во Флориде подстроилось к условиям пандемии и переоборудовало покерный стол.

Посетители опубликовали фотографии игры, на которых каждый участник отделен от другого и от стола защитным стеклом, под которым оставлено пространство для рук. Единственным человеком с полноценным доступом к столу остается крупье, при этом все участники процесса одеты в медицинские маски.

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На втором месте Россия – более 270 тыс.

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