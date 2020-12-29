Выходец из Шри-Ланки Упешка де Силва очень обидно вылетел с внутриамериканского турнира по покеру WSOP 2020 (мировая серия покера). Спортсмен вышел за финальный стол, в котором принимали участие 9 лучших из 705 игроков.

В понедельник, 28 декабря игроки должны были побороться за главный приз в 1,55 млн долларов, но Упешку дисквалифицировали. Причиной стал положительный тест на COVID-19, который он сдал 27 числа. Сам спортсмен утверждает, что был болен 20 декабря, 26-го сдал отрицательный тест, а 27-го – снова положительный.

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В результате Де Силва занял в турнире девятое место и заработал 98 тысяч долларов. За финальный стол он попал с восьмым по величине стеком в 13 больших блайндов, но был самым известным и опытным игроком финала.

Всего за карьеру Де Силва выиграл 3,1 млн долларов.

За входной билет на турнир (так называемый бай-ин) каждый игрок заплатил по 10 тысяч долларов.

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