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Русский богатырь рванул штангу в 426 килограммов и не бросил, даже когда лицо было залито кровью

Русский богатырь рванул штангу в 426 килограммов и не бросил, даже когда лицо было залито кровью
Eurosport

1 час назадОбновлено 16 мин. назад

О силе духа пост.

На очередном Arnold Classic в номинации пауэрлифтинг поучаствовал 37-летний русский атлет из Омска Михаил Шивляков, который поднял штангу весом 426 кг.

Михаил занял третье место. Золото выиграл Хафтор Бьёрнссон – Гора из «Игры престолов».

Богатырь воевал в Чечне, имеет две государственные награды Российской Федерации, состоит во Всероссийском союзе ветеранов Афганистана, занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Михаилу принадлежат несколько рекордов. Он протащил 12-тонную фуру на 20 метров всего за 12 секунд и 12 раз поднял над головой 300-килограммовую штангу.

  • В 1988 году Арнольд Шварценеггер организовал собственный конкурс бодибилдинга Arnold Classic. Турнир проводится ежегодно в начале весны в городе Колумбус, штат Огайо.
  • Шивляков работает охранником в общеобразовательной школе №47 в Омске.
  • Мировой рекорд в пауэрлифтинге принадлежит россиянину Юрию Белкину. В 2017-м он поднял штангу весом 440 кг.

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