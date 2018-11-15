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Кадыров подарил Mercedes отцу мальчика, который отжался 4105 раз и не попал в книгу рекордов России
Лихая компенсация за несправедливость.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отметил достижение 5-летнего мальчика Рахима Куриева, который отжался 4105 раз и установил мировой рекорд, но не попал в Книгу рекордов России.
Кадыров вручил отцу Рахима автомобиль Mercedes, приобретенный на деньги из личного фонда. «Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», – заявил глава республики, которого цитирует ТАСС.
После этих слов мальчик несколько раз отжался на капоте подаренного авто.
- На 4105 беспрерывных отжиманий у Рахима ушли 2 часа 25 минут.
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