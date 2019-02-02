Eurosport
10 объемистых снимков фитоняшки, которая замужем за Горой из «Игры престолов»
Можно залипнуть.
Хафтор Бьёрнссон засветился в культовом сериале «Игра престолов», сыграв колоритного персонажа по прозвищу Гора. Кроме того, исландец трижды становился самым сильным человеком своей страны – а в прошедшем году и вовсе завоевал титул сильнейшего качка на планете.
Хафтор – муж девушки по имени Келси Хэнсон, которая ниже его на полметра (157 см против 203 см) и легче в четыре раза. Гора привил Келси любовь к спортзалу – теперь она фитоняшка, радующая глаз аппетитными формами.
- Заключительный сезон «Игры престолов» выйдет в апреле нынешнего года.
- Персонаж Бьёрнссона все еще жив (в какой-то мере) и работает на одну из претенденток на Железный трон – Серсею Ланнистер.
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