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10 объемистых снимков фитоняшки, которая замужем за Горой из «Игры престолов»

10 объемистых снимков фитоняшки, которая замужем за Горой из «Игры престолов»
Eurosport

1 час назад

Можно залипнуть.

Хафтор Бьёрнссон засветился в культовом сериале «Игра престолов», сыграв колоритного персонажа по прозвищу Гора. Кроме того, исландец трижды становился самым сильным человеком своей страны – а в прошедшем году и вовсе завоевал титул сильнейшего качка на планете.

Хафтор – муж девушки по имени Келси Хэнсон, которая ниже его на полметра (157 см против 203 см) и легче в четыре раза. Гора привил Келси любовь к спортзалу – теперь она фитоняшка, радующая глаз аппетитными формами.

  • Заключительный сезон «Игры престолов» выйдет в апреле нынешнего года.
  • Персонаж Бьёрнссона все еще жив (в какой-то мере) и работает на одну из претенденток на Железный трон – Серсею Ланнистер.

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