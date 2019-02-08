Организация пауэрлифтинга США запретит трансгендерам соревноваться с обычными женщинами

Американская организация, отвечающая за проведение соревнований по пауэрлифтингу, запретит трансгендерным женщинам выступать вместе с другими женщинами.

Как сообщает Fox News, такое решение было принято из-за того, что трансгендерные женщины используют тестостерон во время переходного периода. В организации пауэрлифтинга США посчитали, что таким образом трансвумен получат преимущество над конкурентками.

Тестостерон – основной мужской половой гормон, влияет на развитие костной и мышечной ткани.

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