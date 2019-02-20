Пауэрлифтер из Мичигана сдвинул двухтонный внедорожник ради спасения человека

Райан Бэлчер, пауэрлифтер из города Ипсиланти (штат Мичиган, США), спас человека, которого придавило двухтонным автомобилем.

Как сообщает Fox News, в конце рабочего дня 29-летний Бэлчер услышал грохот и выбежал на улицу. Там он заметил перевернутый Jeep Cherokee, под которым лежал человек. Нижняя часть его тела оставалась в салоне, а верхняя оказалась зажата между джипом и дорожным знаком.

«Когда я подошел к машине, там уже собрались четыре человека. Все они пытались сдвинуть машину, но ничего не получалось. Тогда я подумал: пришло время воспользоваться тем, что я умею», – отметил Бэлчер.

В итоге Райану удалось сдвинуть автомобиль и вытащить мужчину. Тот остался жив, хотя и получил серьезные травмы. Помимо спасенного Бэлчером мужчины, в ДТП серьезно пострадала женщина – она тоже находилась в салоне перевернутого джипа.

По утверждению Бэлчера, тренируясь, он приседает со штангой весом более 400 кг.

Становая тяга Райана превышает 360 кг.

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