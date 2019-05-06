«Ничто не может остановить меня! Ничто не может сломить меня!» – пишет двухметровый 185-килограммовый Хафтор Бьёрнссон под фотографией, где он легко разрывает прочную футболку на две части. Исландец покорил не только тренажерный зал и неподъемную для простых смертных штангу, но и кинематограф. Бьёрнссон снимается в «Игре престолов» – культовом сериале поколения, который побил рекорд по пиратским скачиваниям. Сейчас идет последний восьмой сезон.

У Хафтора отсутствовал актерский опыт, и он не был уверен, стоит ли ему соглашаться на роль местного силача. «Когда я увидел электронное письмо, я подумал, что это шутка. Я уже был большим поклонником сериала, а теперь люблю его еще больше, потому что знаю, сколько на это уходит работы», – рассказал Бьёрнссон в интервью журналу Men’s Health.

Он стал третьим актером, сыгравшим роль сира Григора Клигана по прозвищу Скачущая гора. Шоураннеры искали для сцены ключевого поединка актера, который затмевал соперника по всем параметрам. Актера, который в теории мог бы раздавить человеческий череп голыми руками, как перезрелую дыню. Актера, который мог бы размахивать мечом размером с человека. И на пробах Бьёрнссон оказался единственным, кто смог поднять этот меч. Более того, одной рукой. В кульминации четвертого сезона его персонаж выдавил глаза сопернику по судебному поединку – это такое MMA по-вестеросски.

В спорте Бьёрнссон специализируется в основном на силовом экстриме и не раз побеждал на престижных соревнованиях. Речь не о чемпионатах мира – он участвует в коммерческих соревнованиях и неоднократно побеждал на турнирах «Арнольд Классик» [турнир Шварценеггера – прим. Eurosport.ru], «Сильнейший человек мира» и «Сильнейший человек Европы». Но просто поднимать штангу слишком скучно для Скачущей горы – он тягает грузовики и таскает бревна.

В 2015 году исландец побил полулегендарный исторический рекорд, который просуществовал тысячелетие. В начале X века предшественник нынешних исландцев викинг Орм Строролфссон пронес на три шага корабельную мачту весом 650 кг. После подвига Орм, которого прозвали Сильным, сломал спину, но рекорд зафиксировали. Через 10 веков его достижение на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» побил Хафтор Бьёрнссон. Он взял 10-метровое бревно аналогичного веса и переместил его на пять шагов. Спина осталась целой – Бьёрнссон продолжил ставить рекорды и эпатировать фанатов «Игры престолов».

Хафтор Бьёрнссон (Гора)Getty Images

Мир очень тесен. Часть съемок «Игры престолов» проходит в Ирландии – на родине эксцентричного бойца UFC Конора Макгрегора. Конечно же, Бьёрнссон и Макгрегор теперь знакомы, а видео их совместной тренировки выложено на YouTube.

«Я был в Ирландии на съемках «Игры престолов», а мой друг Гуннар Нельсон [исландский боец UFC] тренировался в Дублине с Конором. Я спросил, могу ли рассчитывать на один спарринг. Я знал, что у него впереди большой бой, поэтому был к нему добр».

Хафтор выяснил, что его сила не зависит от веса, а комфортная масса тела – 185 кг. «Как-то я набрал 205 кг, и мне было нехорошо», – рассказал актер-спортсмен. Бьёрнссон посещает тренажерный зал шесть раз в неделю, бывает и больше. «Иногда я бегаю по утрам, делаю растяжки или кардио. Это зависит от того, к чему я готовлюсь: мне нужно больше выносливости или больше силы?»

Тренировки Бьёрнссона длятся от одного часа до трех, в зависимости от того, как он себя чувствует. У него нет четко прописанного режима, так как нужно слушать собственный организм в первую очередь. «Если вы всегда тренируетесь одинаково, ваше тело к этому привыкает, и через несколько недель вы не увидите результатов», – объяснил он. Такой подход позволил добиться впечатляющих результатов.

Посмотри на показатели Горы и впечатлись

Становая тяга – 474 кг (вес взрослого медведя-гризли).

Приседание со штангой на груди – 440 кг (150 кирпичей, которых достаточно для постройки флигеля).

Жим лежа – 250 кг (вес двоих регбистов с чемпионата мира).

Он не любит одинаковых тренировок, но все же вывел оптимальную методику для последователей, которые спешат встать на путь исландского гиганта. План расписан на три недели, и посещать тренировочный зал нужно трижды за семь дней. Но только кажется, что это очень просто.

Чтобы 185 кг веса идеально функционировали, Бьёрнссон разработал примерный режим питания, по которому необходимо потреблять 10 000-12 000 килокалорий в день.

После подъема: 6-8 яиц.

Через два часа: смузи из 200 г овса, клубники, банана, протеинового порошка и арахисового масла.

Через два часа: 400 г куриной грудки со сладким картофелем и зеленью.

Во время тренировки: протеиновый коктейль с креатином.

Через два часа: рыба со сладким картофелем и зеленью.

Перед сном: казеиновый белок.

За день силач выпивает 30-35 стаканов воды.

Гора умер в предпоследней серии

В пятой серии заключительного сезона случилось то, что предсказывали фанатские теории: Гора насмерть схватился с младшим братом – Сандором Клиганом по прозвищу Пес. Попутно он порешил еще одного именного персонажа. Хафтор Бьёрнссон снова показал миру силищу и могучий обнаженный торс, но все же был повержен.

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