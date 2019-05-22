Пауэрлифтер сломал обе ноги при попытке присесть со штангой весом 250 кг

Русский пауэрлифтер Ярослав Радашкевич получил ужасные травмы на чемпионате Евразии, который проходил в Хабаровске.

Он вышел на третью попытку, заявив 250 кг, и не смог присесть: левая нога жутко изогнулась внутрь. Врачи диагностировали закрытый перелом берцовых костей на одной ноге и перелом голени на другой.

«Я к этим соревнованиям готовился очень долго и, в принципе, был уверен, что выступлю хорошо. Ни в чем не сомневался, вообще не ожидал, что может такое случиться. Но вот случилось. Получается, недели за две у меня начала сильно болеть нога, в районе голени. Я так думал, что у меня связка просто потянута, поэтому не обращал внимания, просто обезболивающие пил, тренировался, готовился. Мне еще посоветовали, что, мол, само пройдет, заживет. Я послушался и поехал выступать.

Приехал, начал с веса в приседаниях, который в зале очень легко выполнял. По идее, должен был на состязаниях намного больше присесть. Получается, в каждом упражнении даются три подхода, в том числе в приседаниях. И я первые два подхода этот же вес, стартовый, не смог присесть. Меня в первом-втором подходе скосило немного, колени вовнутрь, наружу, затрясло. И после этого усилилась боль в голени. Ну и в третьем подходе вышел, думаю: присяду так присяду, нет так нет. Тот же вес заказал. И когда садился, произошло то, что на видео можно видеть», – цитирует Радашкевича Amur Info.

Спортсмену предстоит длительная реабилитация.

Он планировал присесть со штангой весом в 300 кг.

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