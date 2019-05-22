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Пауэрлифтер сломал обе ноги при попытке присесть со штангой весом 250 кг

Пауэрлифтер сломал обе ноги при попытке присесть со штангой весом 250 кг
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Серьезно подумай, прежде чем посмотреть.

Русский пауэрлифтер Ярослав Радашкевич получил ужасные травмы на чемпионате Евразии, который проходил в Хабаровске.

Он вышел на третью попытку, заявив 250 кг, и не смог присесть: левая нога жутко изогнулась внутрь. Врачи диагностировали закрытый перелом берцовых костей на одной ноге и перелом голени на другой.

«Я к этим соревнованиям готовился очень долго и, в принципе, был уверен, что выступлю хорошо. Ни в чем не сомневался, вообще не ожидал, что может такое случиться. Но вот случилось. Получается, недели за две у меня начала сильно болеть нога, в районе голени. Я так думал, что у меня связка просто потянута, поэтому не обращал внимания, просто обезболивающие пил, тренировался, готовился. Мне еще посоветовали, что, мол, само пройдет, заживет. Я послушался и поехал выступать.

Приехал, начал с веса в приседаниях, который в зале очень легко выполнял. По идее, должен был на состязаниях намного больше присесть. Получается, в каждом упражнении даются три подхода, в том числе в приседаниях. И я первые два подхода этот же вес, стартовый, не смог присесть. Меня в первом-втором подходе скосило немного, колени вовнутрь, наружу, затрясло. И после этого усилилась боль в голени. Ну и в третьем подходе вышел, думаю: присяду так присяду, нет так нет. Тот же вес заказал. И когда садился, произошло то, что на видео можно видеть», – цитирует Радашкевича Amur Info.

  • Спортсмену предстоит длительная реабилитация.
  • Он планировал присесть со штангой весом в 300 кг.

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