Хафтор Бьёрнссон и его устрашающая сила.

Исландский стронгмен Хафтор Бьёрнссон установил новый рекорд в экипировочной становой тяге. Звезда «Игры престолов» поднял штангу весом 501 кг.

Предыдущий рекорд принадлежал британцу Эдди Холлу, который поднял 500 кг. Правда, из-за пандемии коронавируса Бьёрнссон установил свое достижение не на официальных соревнованиях, а у себя дома. Пока непонятно, будет ли рекорд Горы признан пауэрлифтерскими организациями.

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Бьёрнссон приобрел популярность благодаря роли Григора Клигана по прозвищу «Гора» в сериале «Игра престолов».

В финале Гора погибает вместе со своим братом Псом (Сандором Клиганом).

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