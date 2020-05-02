Хафтор Бьёрнссон
Фото: Instagram
Хафтор Бьёрнссон и его устрашающая сила.
Исландский стронгмен Хафтор Бьёрнссон установил новый рекорд в экипировочной становой тяге. Звезда «Игры престолов» поднял штангу весом 501 кг.
Предыдущий рекорд принадлежал британцу Эдди Холлу, который поднял 500 кг. Правда, из-за пандемии коронавируса Бьёрнссон установил свое достижение не на официальных соревнованиях, а у себя дома. Пока непонятно, будет ли рекорд Горы признан пауэрлифтерскими организациями.
Смешанные боевые искусства
Ван Дамм ошарашил бывшего чемпиона UFC фирменной вертушкой – боец разозлился и ушел с ринга
05/04/2019 В 16:59
- Бьёрнссон приобрел популярность благодаря роли Григора Клигана по прозвищу «Гора» в сериале «Игра престолов».
- В финале Гора погибает вместе со своим братом Псом (Сандором Клиганом).
Становая в 474 кг и спарринг с Макгрегором. Накачаться, как Гора из «Игры престолов»
10 объемистых снимков фитоняшки, которая замужем за Горой из «Игры престолов»
Пауэрлифтинг
Пауэрлифтер сломал обе ноги при попытке присесть со штангой весом 250 кг
21/05/2019 В 22:46
Пауэрлифтинг
Становая в 474 кг и спарринг с Макгрегором. Накачаться, как Гора из «Игры престолов»
06/05/2019 В 07:59
По теме