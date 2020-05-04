Гора из «Игры престолов» проведет боксерский поединок против другого мощнейшего стронгмена

Хафтор Бьёрнссон
Фото: Instagram
Вот это мясо!
Исландский стронгмен Хафтор Бьёрнссон объявил о поединке против британского стронгмена Эдди Холла.
Ранее Бьёрнссон побил рекорд Холла в становой тяге, подняв штангу весом 501 кг. Между мужчинами возник конфликт на фоне рекорда, и они решили, что лучший способ выяснить отношения – это боксерский поединок.
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Бьёрнссон опубликовал в инстаграме афишу предстоящего боя: он состоится в Лас-Вегасе, США, в сентябре 2021 года.
- Ранее сообщалось, что рекорд Бьёрнссона могут не признать – он установил его не на официальных соревнованиях, а дома.
- Исландец – исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу «Гора» в сериале «Игра престолов».
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