До поединка больше года, но у пауэрлифтера серьезный подход.

Исландский стронгмен Хафтор Бьёрнссон начал подготовку к боксерскому поединку против Эдди Холла.

Здоровяки повздорили из-за мирового рекорда в становой тяге и решили, что разрешат конфликт на ринге. Бьёрнссон поднял 501 кило – ради рекордной ачивки он отъелся до 206 килограмм, но, чтобы не повторить судьбу Михаила Кокляева в бою с Александром Емельяненко, начал весогонку заранее. Мужчина похвастался, что за три недели сбросил 18 кило. Вот так Хафтор выглядел до:

Пауэрлифтинг Гора из «Игры престолов» проведет боксерский поединок против другого мощнейшего стронгмена 04/05/2020 В 21:46

А вот так – после:

Ранее сообщалось, что рекорд Бьёрнссона могут не признать – он установил его не на официальных соревнованиях, а дома.

Исландец – исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов».

Становая в 474 кг и спарринг с Макгрегором. Накачаться, как Гора из «Игры престолов»

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Пауэрлифтинг Гора из «Игры престолов» установил рекорд в становой тяге – стронгмен поднял 501 кг 02/05/2020 В 19:33