Пауэрлифтинг

Гора из «Игры престолов» сбросил 18 кило за три недели ради боксерского боя. Посмотри, как он усох

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Хафтор Бьёрнссон

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

До поединка больше года, но у пауэрлифтера серьезный подход.

Исландский стронгмен Хафтор Бьёрнссон начал подготовку к боксерскому поединку против Эдди Холла.

Здоровяки повздорили из-за мирового рекорда в становой тяге и решили, что разрешат конфликт на ринге. Бьёрнссон поднял 501 кило – ради рекордной ачивки он отъелся до 206 килограмм, но, чтобы не повторить судьбу Михаила Кокляева в бою с Александром Емельяненко, начал весогонку заранее. Мужчина похвастался, что за три недели сбросил 18 кило. Вот так Хафтор выглядел до:

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А вот так – после:

  • Ранее сообщалось, что рекорд Бьёрнссона могут не признать – он установил его не на официальных соревнованиях, а дома.
  • Исландец – исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов».

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