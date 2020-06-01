Возможно, к гибели Андрея Трайбера привел суицид.

Тело трехкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера с огнестрельным ранением головы обнаружено в частном доме в Подмосковье.

«31 мая в частном домовладении в Высоковске Клинского городского округа было обнаружено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы», – сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. Ее слова приводит ТАСС.

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Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, погибший – трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер.

После смерти Трайбера была начата доследственная проверка.

Следователи изъяли с места происшествия обрез охотничьего ружья. Опрашиваются соседи и родственники.

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