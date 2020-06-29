Пауэрлифтинг

Чемпион Белоруссии по пауэрлифтингу умер от коронавируса. Он поднимал 252,5 кг лежа

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Сергей Кузнецов (фото: паблик ВКонтакте «Пауэрлифтинг в Беларуси»)

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через час

Особенно тяжело читать посты жены Сергея Кузнецова в инстаграме.

В Бресте в ночь на 27 июня от коронавирусной инфекции скончался многократный чемпион Белоруссии по пауэрлифтингу Сергей Кузнецов.

39-летнего спортсмена госпитализировали 7 июня с воспалением легких. Тогда же в больнице ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

Пауэрлифтинг

Пауэрлифтер из Мичигана сдвинул двухтонный внедорожник ради спасения человека

20/02/2019 В 11:50

15 июня Кузнецова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С 19-го числа Сергей находился в тяжелом состоянии, спустя восемь дней его не стало. Причиной смерти пауэрлифтера стала острая сердечная недостаточность. Его похоронили на следующий день после кончины.

«Он поднимал так много и так мощно, что к нему прикрепилось звание «брестского зубра». И чем сильнее он был, тем неожиданней был его уход. Из телевизора говорят, что коронавирус – это болезнь стариков, на деле он забрал чемпиона в самом расцвете сил», – написал автор паблика «Пауэрлифтинг в Беларуси» Виталий Анашкевич.

  • 25 июля Кузнецова посмертно пригласят на помост чемпионата страны по пауэрлифтингу в Бресте и таким образом почтут память атлета.
  • Сергей – рекордсмен Белоруссии в жиме лежа. Друзья спортсмена выложили видео, как он без экипировки поднял штангу весом 252,5 килограмма, но неизвестно, это ли было достижением Кузнецова.

В Подмосковье нашли тело 3-кратного чемпиона мира по пауэрлифтингу. Он умер от выстрела в голову

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Пауэрлифтинг

Русский богатырь рванул штангу в 426 килограммов и не бросил, даже когда лицо было залито кровью

05/03/2018 В 10:36
Пауэрлифтинг

В Подмосковье нашли тело 3-кратного чемпиона мира по пауэрлифтингу. Он умер от выстрела в голову

01/06/2020 В 21:24
По теме
Пауэрлифтинг
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир