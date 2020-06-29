Чемпион Белоруссии по пауэрлифтингу умер от коронавируса. Он поднимал 252,5 кг лежа

Сергей Кузнецов (фото: паблик ВКонтакте «Пауэрлифтинг в Беларуси»)
Фото: Other Agency
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В Бресте в ночь на 27 июня от коронавирусной инфекции скончался многократный чемпион Белоруссии по пауэрлифтингу Сергей Кузнецов.
39-летнего спортсмена госпитализировали 7 июня с воспалением легких. Тогда же в больнице ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.
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15 июня Кузнецова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С 19-го числа Сергей находился в тяжелом состоянии, спустя восемь дней его не стало. Причиной смерти пауэрлифтера стала острая сердечная недостаточность. Его похоронили на следующий день после кончины.
«Он поднимал так много и так мощно, что к нему прикрепилось звание «брестского зубра». И чем сильнее он был, тем неожиданней был его уход. Из телевизора говорят, что коронавирус – это болезнь стариков, на деле он забрал чемпиона в самом расцвете сил», – написал автор паблика «Пауэрлифтинг в Беларуси» Виталий Анашкевич.
- 25 июля Кузнецова посмертно пригласят на помост чемпионата страны по пауэрлифтингу в Бресте и таким образом почтут память атлета.
- Сергей – рекордсмен Белоруссии в жиме лежа. Друзья спортсмена выложили видео, как он без экипировки поднял штангу весом 252,5 килограмма, но неизвестно, это ли было достижением Кузнецова.
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