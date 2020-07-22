«Сделал лоу-кик и получил открытый перелом голени». Пауэрлифтер рассказал о вреде бешеной весогонки

Сергей Скольский объяснил вред излишнего фанатизма на примере бойца UFC Андерсона Силвы.

Российский пауэрлифтер Сергей Скольский рассказал, как сгонка веса влияет на организм спортсмена.

– Насколько постоянная сгонка веса – 10 килограммов туда-сюда – влияет на организм?

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– Есть спортсмены, которые скидывают 15-20 кг и более. Например, Хабиб. Он весит 90 кг, а скидывает до 69-ти. В таком случае, да – это сильно влияет. Спортсмены, чтобы скинуть 20 кг (при том, что жира в них не так много), сжигают мышцы и выводят воду из организма. Люди ходят в сауну, ограничивают себя в жидкости – то есть, пьют минимум воды. О кофе и газированных напитках вообще не говорю – они под запретом.

Кто-то начинает весогонку за месяц, кто-то за пару недель. Я начинаю за неделю. Но я не принимаю препараты, чтобы сливать воду – мочегонные. С ними можно написать на 6-8 кг. Я же просто ограничил себя в еде, добавлял воду, чтобы метаболизм был ускоренным. Ты, конечно, становишься слабее, чувствуешь себя немного хуже (немного – это с опытом, первый раз – это прям очень плохо).

А уже после взвешивания наедаешь на шесть-семь тысяч калорий, можно и 10, если влезет. Ешь что хочешь, пьешь газировку – ты можешь набрать еще больше, чем был. Если скидываешь меньше 10 кг – на здоровье. В долгосрочной перспективе это не отразится. И, конечно, не применяешь мочегонные. Это самое вредное в любом виде спорта – они выводят все полезные вещества, витамины, воду из мышц. Ты становишься изможденным. А потом судороги и все прочее на соревнованиях.

Шикарный пример – бой на UFC с Андерсоном Силвой, когда он сделал лоу-кик, и у него случился открытый перелом голени. Любой шарящий в этой сфере понимает, что слишком много мочегонки было – у него кальций, магний, фосфор, железо были просто на нуле. Отсюда связки и суставы просто ватные – самое страшное, что может быть для бойца. За сутки это не восстановишь, – рассказал Скольский в интервью Eurosport.ru.

Полностью беседу Александра Петрова со Скольским можно почитать по ссылке

Скольский – мастер спорта России международного класса по пауэрлифтингу, чемпион России, четырехкратный чемпион Европы в открытой категории, двукратный чемпион Мира.

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