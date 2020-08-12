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Российский пауэрлифтер Александр Седых получил тяжелую травму на чемпионате Европы по версии WRPF в подмосковном Долгопрудном.
Седых повредил колени и едва не был раздавлен штангой при выполнении приседания с весом 400 кг. Как пишет Sport24, атлета на машине скорой помощи увезли в больницу, где экстренно оперировали. Сложнейшая операция длилась шесть часов.
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«Прогнозы таковы – два месяца лежать, ногами не двигать. Потом заново учится ходить, ну и восстанавливаться. Квадрицепсы пришили двойным швом, колени собрали заново», – рассказал о ходе восстановления сам спортсмен.
- Седых – чемпион Европы по версии IPL и WRPF.
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