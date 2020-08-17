Теперь долгое-долгое восстановление.

Российский пауэрлифтер Александр Седых показал последствия операции, перенесенной после получения жуткой травмы на чемпионате Европы по версии WRPF.

«Пришивали обе четырехглавые мышцы бедра, левое колено по кусочкам собирали. Связки, слава богу, в порядке», – написал паурэлифтер в комментарии Sport24 и поделился фотографией. Вдоль обеих ног идут швы, видны гематомы.

Пауэрлифтинг Пауэрлифтера из России едва не раздавило штангой весом 400 кг – его оперировали 6 часов 12/08/2020 В 17:37

Седых повредил колени и едва не был раздавлен штангой при выполнении приседания с весом 400 кг.

Спортсмен имеет европейский титул по версии IPL и WRPF.

Пауэрлифтера из России едва не раздавило штангой весом 400 кг – его оперировали 6 часов

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