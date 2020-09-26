Британский пауэрлифтер Эдди Холл сбросил невероятные 38 кило за два месяца.

В 2016 году Холл потянул штангу весом 500 килограмм и установил мировой рекорд. Через четыре года исландский стронгмен Хафтор Бьёрнссон побил его достижение – он поднял 501 килограмм. Из-за пандемии Хафтор покорил ачивку не на соревнованиях, а в домашних условиях – между рекордсменами завязался конфликт, который они договорились решить боксерским поединком в 2021 году.

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Оба силача принялись усиленно сгонять вес, чтобы не выглядеть на ринге мешками. Холл поделился успехами и сообщил подробности процесса. «Из-за моего размера и интенсивности тренировок мне приходится много есть. Я потребляю около 7000 калорий в день. Чтобы съесть столько, нужно не только много времени, но и грамотного планирования, последовательности и усилий», – цитирует силача The Sun. Издание пишет, что гигант скинул 38 килограмм за два месяца тренировок.

Вот так он выглядел на пике:

А вот так сейчас (наш герой справа, если что):

7000 калорий – это почти втрое больше нормы для взрослого мужчины.

Исландец Хафтор Бьёрнссон – исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов».

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