Шестикратную чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Тураеву подвергли дополнительному досмотру в аэропорту, чтобы выяснить, действительно ли она является женщиной.

«Вчера я перелетала транзитом из Питера в Москву и из Москвы в Краснодар. На проходной меня отказались пропускать, ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе «пол», написано «Ж». Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели. При этом я не позволила себе ни малейшей грубости и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной в данной ситуации.

Пауэрлифтинг Стронгмен с рационом на 7000 калорий скинул 38 кило за пару месяцев 26/09/2020 В 09:56

И я как пятилетний ребенок пыталась доказать, что я женщина. Пыталась объяснить, почему все так, и что они не правы. Будто бы в этом была какая-то необходимость! Я сделала все, что от меня зависело, чтобы они наконец поверили в мою природу. И свершилось чудо! Меня пропустили на рейс. Но на этом все не закончилось. Прилетев в Москву, я попала в еще более худшую ситуацию, где меня уже встретили с агрессией. Мне стало искренне обидно и страшно.

Мне казалось, что я преступница или того хуже. Ни капли уважения, никакого чувства такта, и я уже не говорю о субординации. Обращаюсь к компании – я трудилась всю свою молодость и получала первые места в чемпионатах мира, работая кровью и потом для своей страны. Не для того, чтобы в итоге со мной поступали вот так!» – написала Тураева в инстаграме.

Анна – абсолютная шестикратная чемпионка мира, абсолютная десятикратная чемпионка Европы.

Также она владеет рекордами мира, Европы и Евразии.

Пауэрлифтинг Русский пауэрлифтер показал ноги после травмы и операции – впечатлительным не кликать 17/08/2020 В 13:08