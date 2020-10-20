40-летний русский пауэрлифтер из Омска Михаил Шивляков поднял штангу весом 436 кг и побил мировой рекорд в становой тяге. Достижение Михаил установил в рамках серии World's Ultimate Strongman.

Шивляков прославился в марте 2018 года, когда на турнире Arnold Classic в номинации пауэрлифтинг поднял штангу весом 426 кг – во время упражнения у него тогда пошла кровь из носа. На этот раз было то же самое.

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«Теперь моя цель – принять участие в конкурсе на звание самого сильного человека в мире 2020 года в ноябре этого года», – отметил Михаил после установления рекорда.

  • Шивляков работает охранником в общеобразовательной школе №47 в Омске.
  • Михаил – рекордсмен Книги рекордов России: он отбуксировал 24-тонный автобус на 2,75 метров.

Русский богатырь рванул штангу в 426 милограммов и не бросил, даже когда лицо было залито кровью

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