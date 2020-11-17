Украинский паурлифтер Алексей Новиков выиграл соревнования World Strongest Man и был признан самым сильным человеком 2020 года.

24-летний спортсмен, ставший самым молодым победителем World Strongest Man в истории, опередил британца Тома Столтмана и канадца Жан-Франсуа Карону, занявших второе и третье места соответственно.

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По ходу турнира Новиков установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 537,5 кг. Он подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Новиков – второй в истории сильнейший человек планеты из Украины. В 2004 году титул выиграл Василий Вирастюк.

(Фото: инстаграм Алексея Новикова)

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