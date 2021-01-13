Стронгмен Эдди Холл провел необычную подготовку к боксерскому поединку с Хафтором Бьёрнссоном – звездой сериала «Игры престолом», исполнившим роль Горы.
32-летний Холл продемонстрировал жим лежа, подняв штангу с четырьмя женщинами – по две с каждой стороны. Он сделал несколько подходов.
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Холл заявил, что за четыре года потерял 36 кг. «Готовлюсь к этому бою так, будто мне нужно стать сильнейшим человеком мира. Нет никаких сомнений в том, что плачущего малыша Тора сложат пополам и отправят обратно в Исландию», – цитирует силача Daily Star.
- В 2017 году Холл стал сильнейшим человеком мира. Через год Бьёрнссон лишил его титула.
- Стронгмены решили провести бой из-за несогласия по мировому рекорду в становой тяге. Бой состоится в Лас-Вегасе, США, в сентябре 2021 года
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