32-летний Холл продемонстрировал жим лежа, подняв штангу с четырьмя женщинами – по две с каждой стороны. Он сделал несколько подходов.

Холл заявил, что за четыре года потерял 36 кг. «Готовлюсь к этому бою так, будто мне нужно стать сильнейшим человеком мира. Нет никаких сомнений в том, что плачущего малыша Тора сложат пополам и отправят обратно в Исландию», – цитирует силача Daily Star.