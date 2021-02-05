По словам Скольского, идея установить рекорд Гиннесса пришла ему в июле 2020-го. У спортсмена появилась мысль побить чей-нибудь рекорд, связанный с приседаниями, так как у него доминирующие бедра. Скольский нашел подходящий ему рекорд в Книге Гиннесса, подал заявку и ждал рассмотрения 3,5 месяца. В сентябре он начал подготовку, а в декабре пришел одобрительный ответ, рассказал пауэрлифтер «Чемпионату».