Российский пауэрлифтер Сергей Скольский установил рекорд Гиннесса в приседаниях с дополнительным собственным весом.
Масса тела российского спортсмена – 95 кг, он 37 раз присел со штангой весом 100 кг. Предыдущий рекорд принадлежал индийскому пауэрлифтеру Капил Кумару, который сделал 34 повторения.
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По словам Скольского, идея установить рекорд Гиннесса пришла ему в июле 2020-го. У спортсмена появилась мысль побить чей-нибудь рекорд, связанный с приседаниями, так как у него доминирующие бедра. Скольский нашел подходящий ему рекорд в Книге Гиннесса, подал заявку и ждал рассмотрения 3,5 месяца. В сентябре он начал подготовку, а в декабре пришел одобрительный ответ, рассказал пауэрлифтер «Чемпионату».
- Скольский – двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по пауэрлифтингу.
- Он также рекордсмен мира среди юношей в приседании со штангой в экипировке — 345 кг.
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