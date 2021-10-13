Чемпион Краснодарского края по пауэрлифтингу Алексей Динисенко попал в больницу. По словам спортсмена, его избили три оперативника ОМВД по Тбилисскому району Краснодарского края. Спортсмен рассказал, что полицейские пришли к нему домой, забрали в отделение и требовали признаться в краже, а затем начали бить.

«Насколько я смог увидеть, на руке одного из сотрудников было обмотано полотенце, он меня бил этой рукой в живот два раза, несколько раз по голове, попал в лоб и левое ухо. Я кричал от боли. Ночью так и не смог уснуть, у меня болели ноги, желудок, меня тошнило, болела голова. Всю ночь я был дома. Утром мне стал звонить оперативный сотрудник. Я не поднимал трубку, боялся, что меня снова отвезут в полицию», – приводит слова Динисенко местное отделение «Комитета против пыток»

Отмечается, что мать пауэрлифтера звонила на телефон доверия правоохранительных органов. В ответ сотрудник каждый час перезванивал и сообщал, что с сыном все хорошо, и с ним просто беседуют. На следующий день у Алексея ухудшилось самочувствие и началась рвота. Он обратился в районную больницу, куда его госпитализировали. У спортсмена диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей спины. В данный момент Динисенко продолжает лечение в стационаре.

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