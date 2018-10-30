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Business Insider: дочь владельца WWE хочет пригласить Серену Уильямс в рестлинг

Business Insider: дочь владельца WWE хочет пригласить Серену в рестлинг
Eurosport

54 мин. назад

Бой младшей Уильямс и Ронды Роузи может пройти не только в твоих фантазиях.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс имеет шанс после ухода из тенниса заняться профессиональным рестлингом. Американку очень хочет видеть в своих рядах промоушн WWE.

Главным инициатором подписания является бренд-директор и дочь владельца WWE Стефани Макмэон. «Я очень хочу, чтобы Серена выступала у нас. Она потрясающая», – цитирует Макмэон Business Insider.

  • Уильямс вернулась в WTA-тур после рождения ребенка.
  • На Открытом чемпионате США Серена дошла до финала, где уступила Наоми Осаке, после чего едва не устроила показательный бой против судьи на вышке Карлоса Рамоса.
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