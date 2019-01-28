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Соперница Ронды Роузи Саша Бэнкс потеряла трусы во время боя
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Американская рестлерша Саша Бэнкс стала причиной двухсекундного затемнения экрана во время трансляции командного боя Бэнкс/Бэйли vs Роузи/Наталья.
Как сообщает The Sun, зрители, смотревшие трансляцию, заметили, что в середине поединка экран ровно на две секунды стал полностью черным. Причиной внезапного затмения стала пятая точка Бэнкс – с рестлерши неожиданно упали трусы, но режиссер вовремя нажал на нужную кнопку и уберег зрителей от эротического контента.
- Спустя 6 дней после командного поединка Бэнкс провела личный бой против Ронды Роузи и потерпела поражение.
- Саша четырежды владела титулом чемпионки WWE Raw. По слухам, после поражения от Роузи Бэнкс может покинуть WWE.
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