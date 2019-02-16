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Первая открытая лесбиянка в WWE: «Мне нравится, что я могу поделиться с людьми своей историей»
Эта девушка вдохновляет многих других девушек.
Американка Соня Девилль призналась, что ей нравится быть первой открытой лесбиянкой среди звезд WWE.
«Мне нравится, что я могу поделиться с людьми своей историей и таким образом помочь им. Моя личная жизнь – это важная составляющая моего характера.
Такой персонаж, как Соня Девилль, появился неслучайно, и я обожаю рассказывать об этом своим поклонникам. Многие люди проходят через то, через что пришлось пройти мне», – приводит слова Сони The Sun.
- Настоящее имя Сони Девилль – Дарья Беренато.
- Соня впервые призналась в своей гомосексуальности в 2015 году.
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