Рестлер умер от инфаркта прямо во время поединка в Лондоне
Шоу обернулось трагедией.
Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес по прозвищу Серебряный Король умер на ринге во время поединка в Лондоне.
О том, что произошел форс-мажор не сразу поняли ни его соперник Ювентуд Геррерой, который какое-то время еще наносил удары Сезару, ни зрители, которые думали, что это часть шоу. Когда организаторы остановили бой, спасти Короля уже не удалось.
- Предварительно причиной смерти стал инфаркт миокарда.
- В семье Гонсалеса есть еще два рестлера: Доктор Вагнер и Доктор Вагнер-младший.
Первая открытая лесбиянка в WWE: «Мне нравится, что я могу поделиться с людьми своей историей»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте