Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес по прозвищу Серебряный Король умер на ринге во время поединка в Лондоне.

О том, что произошел форс-мажор не сразу поняли ни его соперник Ювентуд Геррерой, который какое-то время еще наносил удары Сезару, ни зрители, которые думали, что это часть шоу. Когда организаторы остановили бой, спасти Короля уже не удалось.

Предварительно причиной смерти стал инфаркт миокарда.

В семье Гонсалеса есть еще два рестлера: Доктор Вагнер и Доктор Вагнер-младший.

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