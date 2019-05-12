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Рестлер умер от инфаркта прямо во время поединка в Лондоне

Рестлер умер от инфаркта прямо во время поединка в Лондоне
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Шоу обернулось трагедией.

Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес по прозвищу Серебряный Король умер на ринге во время поединка в Лондоне.

О том, что произошел форс-мажор не сразу поняли ни его соперник Ювентуд Геррерой, который какое-то время еще наносил удары Сезару, ни зрители, которые думали, что это часть шоу. Когда организаторы остановили бой, спасти Короля уже не удалось.

  • Предварительно причиной смерти стал инфаркт миокарда.
  • В семье Гонсалеса есть еще два рестлера: Доктор Вагнер и Доктор Вагнер-младший.

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