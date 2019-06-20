«Однажды ты в последний раз обнимешь своего друга». Рестлер написал твит о смерти и умер
Он был чемпионом ICW среди супертяжей.
Британские СМИ сообщили о смерти 36-летнего рестлера Адриана Маккалума, который выступал под псевдонимом Львиное Сердце.
Незадолго до смерти Адриан опубликовал твит следующего содержания: «Однажды ты съешь свой последний ужин. В последний раз почувствуешь запах цветка, в последний раз обнимешь своего друга. Ты можешь не знать, что делаешь это в последний раз. Поэтому ты должен со страстью делать вещи, которые любишь».
Как отмечает The Sun, причины смерти Маккалума пока не установлены. Есть подозрения думать, что рестлер совершил самоубийство.
- Твит, который запостил Адриан, – это прямая цитата из сериала Netflix «Жизнь после смерти».
- Львиное Сердце был действующим чемпионом промоушена ICW в супертяжелом весе.
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