«Однажды ты в последний раз обнимешь своего друга». Рестлер написал твит о смерти и умер

Британские СМИ сообщили о смерти 36-летнего рестлера Адриана Маккалума, который выступал под псевдонимом Львиное Сердце.

Незадолго до смерти Адриан опубликовал твит следующего содержания: «Однажды ты съешь свой последний ужин. В последний раз почувствуешь запах цветка, в последний раз обнимешь своего друга. Ты можешь не знать, что делаешь это в последний раз. Поэтому ты должен со страстью делать вещи, которые любишь».

Как отмечает The Sun, причины смерти Маккалума пока не установлены. Есть подозрения думать, что рестлер совершил самоубийство.

Твит, который запостил Адриан, – это прямая цитата из сериала Netflix «Жизнь после смерти».

Львиное Сердце был действующим чемпионом промоушена ICW в супертяжелом весе.

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