WWE вернет Халка Хогана ради специального шоу

Американская компания World Wrestling Entertainment (WWE) анонсировала специальный выпуск шоу WWE Monday RAW, в котором появятся ветераны рестлинга. В частности, анонсировано возвращение Халка Хогана.

Шоу, получившее специальное название RAW Reunion, пройдет ровно через неделю – 22 июля. Помимо Хогана, на нем выступят приглашенные звезды (такие, как Стив Остин, Рэйзор Рамон и Шон Майклс), а также действующие атлеты WWE.

Халк Хоган – один из самых узнаваемых рестлеров в истории и самый популярный рестлер 1980-х.

В 2005 году Хоган был введен в Зал Славы WWE.

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