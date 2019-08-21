Американская актриса и рестлер Ронда Роузи едва не потеряла палец на съемках сериала «911», который выходит на телеканале Fox.

В своем инстаграме Роузи сообщила, что прищемила руку дверью – фото увечья, которое получила девушка, можно увидеть ниже. При этом мужественная Ронда сперва закончила дубль и только потом обратилась к доктору.

«Меня очень быстро доставили в больницу на скорой, где скрепили кости и сухожилия пластинами и винтами. Современная медицина поражает меня – уже через три дня палец на 50% вернул способность к движению», – написала Роузи.

Ронда – бывший боец смешанных единоборств, на счету которой восемь поединков в UFC.

В январе 2018 года Роузи дебютировала в WWE – самом известном в мире рестлинг-промоушене.

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