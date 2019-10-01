Дуэйн Скала Джонсон вернется в WWE и выйдет на ринг впервые с 2016 года

Легендарный рестлер Дуэйн Скала Джонсон объявил о возвращение в WWE. Камбэк состоится в прямом эфире передачи «SmackDown» на американском ТВ.

Мужчина объявил о своем камбэке, опубликовав в твиттере максимально пафосное видео. На данный момент ролик набрал почти миллион просмотров.

Свой последний бой Джонсон провел в 2016 году. Тогда он установил рекорд Рестлмании, победив соперника всего за шесть секунд.

С тех пор Дуэйн сосредоточился на киноиндустрии, а в августе 2019-го объявил о завершении карьеры рестлера.

47-летний мужчина снялся во многих фильмах, в том числе в последних эпизодах «Форсажа».

В юности он играл в американский футбол.

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